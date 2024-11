Acusado de tráfico foi baleado em evento político de Muribeca na Serra Acusado de tráfico foi baleado em evento político de Muribeca na Serra Folha Vitória|Do R7 25/10/2024 - 11h10 (Atualizado em 25/10/2024 - 11h10 ) twitter

Acusado de tráfico foi baleado em evento político de Muribeca na Serra

Um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi baleado quando passava próximo à carreata do candidato a prefeito da Serra, Pablo Muribeca (Republicanos). O caso aconteceu na quarta-feira (23), na região de Central Carapina.De acordo com a Polícia Civil, o rapaz de 32 anos tentou matar um rival que teria visto na rua por onde estava a comitiva do candidato, junto da esposa e o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, do mesmo partido.

