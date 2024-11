Adeus ao Flamengo: Filipe Luís tem nome aprovado para assumir clube Adeus ao Flamengo: Filipe Luís tem nome aprovado para assumir clube Folha Vitória|Do R7 21/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 21/11/2024 - 16h09 ) twitter

Filipe Luís no Flamengo

Desde que assumiu o comando técnico do Flamengo, Filipe Luís tem mostrado habilidade e conquistado elogios pela forma como tem conduzido a equipe. O treinador, que assumiu o cargo após a saída de Tite, não apenas ajustou o estilo de jogo do time, mas também liderou o Flamengo na conquista da Copa do Brasil. Esse desempenho chamou a atenção de torcedores e clubes ao redor do mundo, especialmente do Atlético de Madrid, onde Filipe Luís é ídolo desde sua passagem como jogador. A possibilidade de substituir Diego Simeone, atual técnico do clube espanhol, tem gerado especulações e movimentado as redes sociais.

