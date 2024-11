Adilson Batista lança serviço de inteligência artificial para consultoria Adilson Batista lança serviço de inteligência artificial para consultoria Folha Vitória|Do R7 14/10/2024 - 19h09 (Atualizado em 14/10/2024 - 19h09 ) twitter

Adilson Batista, especialista em inteligência artificial e consultoria empresarial, lança um serviço para transformar o modo como organizações acessam conhecimentos especializados. Com experiência de mais de 14 anos como empreendedor e consultor para grandes marcas, o especialista desenvolveu uma solução que replica as próprias práticas através de uma plataforma que oferece suporte via WhatsApp. Com vasta experiência em projetos para marcas renomadas, ele já ocupou posições de liderança em grandes agências de publicidade e possui a própria agência há mais de uma década. Aos 48 anos, Batista segue com atuação no campo da tecnologia e da consultoria empresarial, agora explorando a inteligência artificial. Segundo pesquisa realizada pelo Laboratório Mordor Intelligence, o mercado de consultorias no Brasil está ganhando destaque pelo momento de expansão. Este aumento se dá pelo cenário no qual as vendas on-line e offline vêm se complementando, o que obrigou os profissionais da área a se reinventarem para tentar atender às expectativas dos clientes. De acordo com a pesquisa, o mercado de consultorias deve girar em torno de US$ 323 bilhões no ano de 2024. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória! Leia Mais em Folha Vitória: Dikx desaparece usando bandana azul em Vila Velha; veja detalhes

