Adolescente de 16 anos é assediada em ônibus do Transcol na Serra Adolescente de 16 anos é assediada em ônibus do Transcol na Serra Folha Vitória|Do R7 15/10/2024 - 12h29 (Atualizado em 15/10/2024 - 12h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Adolescente assediada no Transcol

Uma adolescente de 16 anos foi vítima de importunação sexual em um ônibus do Sistema Transcol, nas proximidades do Terminal de Carapina, na Serra. O caso foi registrado nesta segunda-feira (14), no momento em que a vítima estava com a madrasta. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima descreveu que o indivíduo teria esfregado, várias vezes, as partes íntimas no braço enquanto ele estava em pé.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Como identificar o colesterol alto na pele? Conheça alguns sinais

New World: Aeternum já está disponível para PS5, Xbox Series e PC

Terceira edição do FestMAO acontece em Ribeirão Preto