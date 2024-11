Adolescente de 17 anos visto em bar pela última vez continua desaparecido Adolescente de 17 anos visto em bar pela última vez continua desaparecido Folha Vitória|Do R7 30/11/2024 - 16h08 (Atualizado em 30/11/2024 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem do adolescente desaparecido

O adolescente Bryan dos Santos, de 17 anos, continua desaparecido, sendo visto pela última vez em um bar com amigos em Aribiri, em Vila Velha, no último sábado (23). Família e amigos não sabem sobre o paradeiro do rapaz.Desde a última segunda-feira (25), família e amigos fazem buscas no mangue e na maré da região, para saber se o corpo do rapaz está no local. O pai de Bryan recebeu uma ligação anônima dando detalhes sobre o paradeiro do filho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

VÍDEO | Jovem desaparece após entrar em mar de Vila Velha

VÍDEO | Arquiteto tem moto furtada por dupla de criminosos na Serra

Irmãs de 3 e 14 anos são baleadas por encapuzados em Colatina