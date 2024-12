Adolescente é suspeito de matar amigo no quintal de casa em Viana Diego da Conceição Faustino estava conversando com o garoto, de 16 anos, quando foi assassinado Folha Vitória|Do R7 05/12/2024 - 01h08 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h08 ) twitter

Um homem de 37 anos foi morto a tiros no quintal de sua residência, no bairro Canaã, em Viana, na noite desta terça-feira (3). A vítima, identificada como Diego da Conceição Faustino, estava acompanhada do suspeito do crime, um adolescente de 16 anos. O garoto, segundo parentes da vítima, era amigo de Diego. Conforme relatos da família, Diego e o adolescente haviam jantado juntos na casa e permaneceram conversando por um tempo.Quando o adolescente decidiu ir embora, ambos caminharam até o portão. Minutos depois, foram ouvidos os disparos. Diego foi encontrado caído próximo à entrada da casa, já sem vida. LEIA TAMBÉM: Pai suspeito de estuprar a filha de 13 anos é preso no interior do ESCães em situação de maus-tratos são resgatados em CariacicaPMs são afastados após motoboy ser jogado de ponteA Polícia Militar foi acionada e constatou o óbito no local. Testemunhas afirmaram não terem ouvido discussões ou brigas antes do crime.A aparente tranquilidade entre os dois homens deixou a motivação do assassinato ainda mais incerta para os familiares. Na manhã desta quarta-feira (4), a Polícia Civil esteve na residência para colher depoimentos e reunir informações sobre o caso. O corpo de Diego foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (DML), em Vitória.A investigação segue em andamento, e o adolescente suspeito do assassinato é procurado pela polícia. *Com informações da repórter Ana Carolini Motta, da TV Vitória/Record.

