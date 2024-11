Adolescente leva tiro na mão ao não responder às perguntas de criminosos Adolescente leva tiro na mão ao não responder às perguntas de criminosos Folha Vitória|Do R7 13/11/2024 - 00h28 (Atualizado em 13/11/2024 - 00h28 ) twitter

Um adolescente, de 17 anos, foi baleado após negar informações para dois homens armados em uma praça do bairro José de Anchieta II, na Serra, no fim da tarde de segunda-feira (11).A vítima estava sentada na praça com alguns amigos quando dois homens armados chegaram no local e se aproximaram dos adolescentes. Ao perceber que os homens estavam armados, os adolescentes se desesperaram e saíram correndo, mas um deles não conseguiu escapar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso chocante.

