Adriane Galisteu Inaugura Centro Estético Inovador em Vitória Foto: Divulgação/ Academia Face Além das telinhas, a apresentadora Adriane Galisteu também aposta na saúde do rosto e do... Folha Vitória|Do R7 22/08/2024 - 09h41 (Atualizado em 22/08/2024 - 09h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Além das telinhas, a apresentadora Adriane Galisteu também aposta na saúde do rosto e do corpo. E os capixabas vão poder conferir essa novidade de perto. O estabelecimento, em parceria com Galisteu, abre a primeira unidade no Espírito Santo com 180 tratamentos estéticos avançados em Jardim Camburi, Vitória.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Pane elétrica causa incêndio em apartamento no Centro de Vitória

• Vídeo mostra momento em que mãe e filha de 5 anos são atropeladas em Vila Velha

• Mãe e filha de 5 anos ficam gravemente feridas após serem atropeladas em Vila Velha