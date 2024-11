Adutora rompe, derruba parte de casa e idosa morre soterrada no Rio Adutora rompe, derruba parte de casa e idosa morre soterrada no Rio Folha Vitória|Do R7 26/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 26/11/2024 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Adutora rompe, derruba parte de casa e idosa morre soterrada no Rio

Uma idosa de 80 anos morreu soterrada no desabamento de uma casa, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, provocado pelo rompimento de uma adutora da rede de abastecimento de água. A força da água derrubou partes da casa, por volta de 3h desta terça-feira (26). “Equipes operacionais e de Responsabilidade Social estão mobilizadas para realizar o reparo e atender os moradores”, informou a Água do Rio, empresa responsável pela adutora.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Data Business debate o futuro da saúde sustentável em Vitória

Último júri de fórum no Centro de Vitória será de PM que matou esposa

Viana terá exposição de cerveja artesanal neste fim de semana; veja programação