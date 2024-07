Advogada vítima de ataque brutal inicia campanha para tratamento nos EUA

Alto contraste

A advogada Michaella Zukowski, atingida no rosto por um paralelepípedo ao passar de carro pela Rodovia do Sol, em Vila Velha, foi até as redes sociais divulgar uma “vaquinha” para custear um tratamento nos Estados Unidos. O caso foi registrado no dia 8 de julho de 2023.

