Advogado é alvo de operação contra o tráfico de drogas em Cachoeiro

Operação Serôdia

A Polícia Civil prendeu quatro pessoas durante a primeira fase da “Operação Serôdia”, durante cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar contra líderes do tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo o órgão, entre os alvos está um advogado de 41 anos, investigado por repassar informações às lideranças da organização, que estavam cumprindo pena em uma prisão do Estado. O nome dele não foi divulgado pela polícia.

