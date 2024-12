Advogado narra para o irmão cego jogo do Botafogo na Libertadores e vídeo emociona Os gêmeos Jeferson e Jair foram às lágrimas no estádio e emocionaram internautas com a cena da narração do gol da vitória do Botafogo... Folha Vitória|Do R7 05/12/2024 - 01h08 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h08 ) twitter

A vitória do Botafogo na Libertadores da América no último sábado (30) emocionou milhares de torcedores, em especial a quem pode presenciar o jogo ao vivo no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, capital da Argentina.Foi o caso dos irmãos gêmeos Jair e Jeferson Conrado, de 29 anos, que são advogados e moradores de Brasília. Porém, essa história fica ainda mais emocionante porque Jeferson é cego e, só conseguindo ouvir, contou com o apoio do irmão para "ver" todos os lances.

