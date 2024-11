Agora é penta! Flamengo vence Galo e conquista a Copa do Brasil Agora é penta! Flamengo vence Galo e conquista a Copa do Brasil Folha Vitória|Do R7 11/11/2024 - 00h48 (Atualizado em 11/11/2024 - 00h48 ) twitter

Flamengo campeão da Copa do Brasil 2024

O Flamengo é o grande campeão da Copa do Brasil 2024. A equipe carioca garantiu o título ao vencer o Atlético-MG por 1 a 0 neste domingo (10), na Arena MRV, em Belo Horizonte. A vitória completou o placar agregado de 4 a 1 a favor do rubro-negro, que já havia vencido o primeiro jogo no Maracanã por 3 a 1.

