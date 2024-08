Agosto Branco: A Importância da Conscientização sobre o Câncer de Pulmão Foto: Freepik O dia 1º de agosto foi designado como o Dia Mundial do Câncer de Pulmão com o propósito de celebrar os pacientes... Folha Vitória|Do R7 07/08/2024 - 10h16 (Atualizado em 07/08/2024 - 10h16 ) ‌



O dia 1º de agosto foi designado como o Dia Mundial do Câncer de Pulmão com o propósito de celebrar os pacientes que venceram a doença, aumentar a conscientização sobre os tumores pulmonares e enfatizar a importância do diagnóstico precoce. A detecção antecipada é crucial, pois pode levar a altas taxas de cura.

