Agosto Chegou com Risadas: Drawful 2 Grátis no Steam! Foto: Jackbox Games/Divulgação A Jackbox Games, desenvolvedora americana que transformará as reuniões com famílias e amigos... Folha Vitória|Do R7 05/08/2024 - 11h36 (Atualizado em 05/08/2024 - 11h36 ) ‌



A Jackbox Games, desenvolvedora americana que transformará as reuniões com famílias e amigos em uma experiência cheia de risadas e diversão, está anunciando que Drawful 2 , conhecido por seus desenhos hilários e respostas engraçadas, está disponível gratuitamente no Steam.

