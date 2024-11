Agro Business: encontro em Pedra Azul debate o futuro do agronegócio no ES Agro Business: encontro em Pedra Azul debate o futuro do agronegócio no ES Folha Vitória|Do R7 31/10/2024 - 08h50 (Atualizado em 31/10/2024 - 08h50 ) twitter

Encontro Agro Business em Pedra Azul

Com o tema “Do campo à mesa: tendências, inovações e gestão no futuro do Agro”, o Encontro Agro Business acontece nesta quinta-feira (31), em Pedra Azul. O evento reunirá especialistas e lideranças para discutir os destaques do agronegócio no estado e explorar as inovações que prometem transformar o setor.Dados recentes da Futura apontam uma trajetória de crescimento para o agronegócio capixaba, com novas tecnologias e práticas de gestão mais eficientes impulsionando a produtividade. A análise, conduzida por Lucas Schuller, especialista econômico da Futura, abrirá o evento, destacando as principais perspectivas para o setor.

