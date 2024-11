Alergia grave: pesquisadores criam 1ª caneta de adrenalina brasileira Alergia grave: pesquisadores criam 1ª caneta de adrenalina brasileira Folha Vitória|Do R7 09/11/2024 - 00h29 (Atualizado em 09/11/2024 - 00h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caneta de adrenalina brasileira

Um grupo de pesquisadores brasileiros desenvolveu a primeira caneta de adrenalina autoinjetável do país. A medicação, quando disponibilizada nesse tipo de dispositivo, é aplicada pelo próprio paciente, em casos de reação alérgica grave e potencialmente fatal, quadro médico conhecido como anafilaxia.De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai), a adrenalina figura atualmente como o único medicamento disponível no mercado capaz de tratar casos de anafilaxia. O modelo autoinjetável, entretanto, só pode ser adquirido no Brasil por importação, o que torna o custo extremamente elevado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa importante inovação na saúde!

Leia Mais em Folha Vitória:

Gerdau abre capacitação gratuita para empreendedores pardos e negros

Condenado no ES por esquartejar vigilante é preso após "saidinha"

ES tem 5 alertas de chuva intensa para o fim e início da semana