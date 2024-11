Alerta de golpe! Bandidos prometem resgate de recursos esquecidos em bancos Alerta de golpe! Bandidos prometem resgate de recursos esquecidos em bancos Folha Vitória|Do R7 17/10/2024 - 14h10 (Atualizado em 17/10/2024 - 14h10 ) twitter

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Toda e qualquer tentativa de facilitar a consulta ou saque do dinheiro esquecido em bancos ou instituições financeiras que não sejam de sites oficiais do Banco Central são golpe. O alerta foi feito pelo BC em seu site e nas redes sociais.“O único site onde você pode consultar e saber como solicitar a devolução dos seus valores, da sua empresa ou de pessoas falecidas é o https://valoresareceber.bcb.gov.br”, informou a autoridade monetária.O prazo para resgate de recursos venceu na quarta-feira (16). Portanto, quem perdeu o prazo pode acabar sendo iludido com alguma promessa de viabilização de resgate fora do prazo. Muitos golpistas, inclusive, pedem pagamento antecipado pelo serviço.LEIA TAMBÉM:> Dinheiro esquecido em bancos: o que acontece com o fim do prazo para resgate?> Auxílio-doença pode ser solicitado em 2,6 mil agências dos Correios> Navio-plataforma Maria Quitéria começa a extrair petróleo no ESSegundo o BC, foram identificados, em redes sociais e aplicativos de troca de mensagens, diversos anúncios relativos ao dinheiro esquecido nas instituições financeiras, que direcionam as pessoas a sites que não são os oficiais do Banco Central.“Qualquer outro site é falso! Não usamos nenhuma página como consulta brasil, brasil consulta, consulte aqui, receba seu dinheiro ou semelhantes”, ressalta a instituição ao enfatizar que todos os serviços que o Banco Central do Brasil oferece são gratuitos.

