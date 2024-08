Alerta de Segurança: Tampo de Vidro Causa Acidente com Bebês em Vitória Foto: Reprodução TV Vitória Dois irmãos gêmeos, de 1 ano e 8 meses, ficaram feridos em um acidente doméstico registrado... Folha Vitória|Do R7 22/08/2024 - 18h50 (Atualizado em 22/08/2024 - 18h50 ) ‌



Dois irmãos gêmeos, de 1 ano e 8 meses, ficaram feridos em um acidente doméstico registrado no Centro de Vitória. O tampo de vidro de uma mesa caiu sobre eles enquanto as crianças brincavam de se pendurar no móvel, na sala da casa.

