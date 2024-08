Alerta Meteorológico: Frio e Ventos Fortes no Espírito Santo Foto: Thiago Soares/Folha Vitória O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de queda de temperatura de... Folha Vitória|Do R7 25/08/2024 - 17h10 (Atualizado em 25/08/2024 - 17h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de queda de temperatura de 3 °C a 5 °C, em 23 cidades do Sul do Espírito Santo, válido até as 18h desta segunda-feira (26).

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Maratona de Vitória tem mineira bicampeã e novo recorde entre os homens

• Rapaz de 22 anos leva tiro no braço após lutar com suspeito na Serra

• "A gente só pede justiça", desabafa tio de menina que morreu após ser atropelada