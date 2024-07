Alerta sobre Coqueluche: Entenda os Riscos e Sintomas da Doença Foto: Reprodução/Freepik Após 3 anos sem registro de óbitos no Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde, a secretaria... Folha Vitória|Do R7 30/07/2024 - 12h13 (Atualizado em 30/07/2024 - 12h13 ) ‌



Após 3 anos sem registro de óbitos no Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde, a secretaria de Estado da Saúde do Paraná confirmou a morte de um bebê de seis meses por coqueluche na cidade de Londrina, no último dia 25.

