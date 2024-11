Alok é eleito o 4º melhor DJ do mundo pelo segundo ano consecutivo Alok é eleito o 4º melhor DJ do mundo pelo segundo ano consecutivo Folha Vitória|Do R7 21/10/2024 - 20h09 (Atualizado em 21/10/2024 - 20h09 ) twitter

Alok

Alok foi eleito, pela segunda vez consecutiva, o quarto melhor DJ do mundo. O ranking foi formado por meio de votação popular e divulgado pela revista DJ Mag.Na lista, o artista brasileiro ficou atrás apenas de Martin Garrix, David Guetta e os irmãos Dimitri Vegas e Like Mike. A lista aponta dos maiores DJs de música eletrônica do mundo”, comentou Keila Jimenez.LEIA TAMBÉM:>> Graciane Azevedo, dançarina que disputou o título de 'morena do Tchan', morre aos 47 anos>> Exame toxicológico revela drogas no organismo de Liam Payne>> Anitta relembra abuso sexual aos 14 anos: "Me senti suja"Outro brasileiro marcou presença no top 10: Vintage Culture, projeto do sul-mato-grossense Lukas Ruiz, ficou na nona posição.“Esse foi um dos anos mais especiais desde que comecei há 13 anos, e graças ao apoio de vocês, hoje subimos mais uma posição no Top 10 da DJ Mag”, escreveu em seu perfil do Instagram. Os brasileiros Mochakk e Liu ficaram na 61ª e 79ª colocações, respectivamente.“Subimos 19 posições e estamos na posição #79 no top 100 mundial da DJ Mag! Juntos estamos colocando o Brasil no topo“, comentou Liu.Para a classificação, a revista abre consulta popular por dois meses e o público elenca seus cinco artistas favoritos.*Com informações do portal R7.

