Amigo e mulher são esfaqueados na frente de menino de 10 anos na Serra Amigo e mulher são esfaqueados na frente de menino de 10 anos na Serra Folha Vitória|Do R7 19/10/2024 - 12h09 (Atualizado em 19/10/2024 - 12h09 )

Uma mulher foi esfaqueada na frente do filho de 10 anos. O crime aconteceu no bairro Novo Horizonte, na Serra. Além da mulher, um amigo dela também ficou ferido.Testemunhas contaram que a vítima estava com o filho e um amigo em um bar. Os três foram para casa. Segundo o relato do amigo para a polícia, um homem invadiu a casa e esfaqueou os dois na frente da criança.LEIA TAMBÉM:>> Inmet emite alerta laranja para tempestades no ES e outros estados>> 10 erros mais comuns no Enem que podem comprometer a sua nota>> Influenciadora e pai são rendidos e bandidos roubam R$ 65 mil em pixO amigo e a criança conseguiram correr para pedir ajuda. A polícia foi chamada e quando os militares chegaram, já encontraram a mulher caída na casa. Ela levou três facadas nas costas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso chocante.

