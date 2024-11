Amigos do RJ são rendidos na Serra, um é baleado e assaltante pede desculpa Amigos do RJ são rendidos na Serra, um é baleado e assaltante pede desculpa Folha Vitória|Do R7 06/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 06/11/2024 - 20h29 ) twitter

Um assaltante invadiu uma casa atrás de um cofre e jóias, rendeu três amigos do Rio de Janeiro que estavam no local e pediu desculpas após atirar na perna de um deles, na noite desta terça-feira (5). A residência fica em Balneário de Carapebus, na Serra.Um dos amigos contou que o disparo aconteceu quando o criminoso recolhia os celulares das vítimas. Na fuga, o bandido ainda pediu ajuda para fugir com o carro de um dos reféns porque ficou nervoso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

