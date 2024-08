Amor nas Alturas: Pedido de Casamento Emocionante no Pico da Bandeira Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal Um pedido de casamento em um dos pontos mais altos do Brasil! O capixaba João Vitor Barros... Folha Vitória|Do R7 01/08/2024 - 09h33 (Atualizado em 01/08/2024 - 09h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um pedido de casamento em um dos pontos mais altos do Brasil! O capixaba João Vitor Barros, de 37 anos, pediu sua namorada Genny Maria, de 40 anos, em matrimônio no Pico da Bandeira, a 2890 metros de altitude, no Parque Nacional do Caparaó, que divide os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O vídeo foi publicado nas redes sociais do casal e emocionou diversos internautas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• VÍDEO | Incêndio atinge campo society de cerimonial em Cariacica

• Carro cai dentro de valão após casal tentar manobrar em Vila Velha

• Tiroteio assusta moradores e termina com suspeito morto em Vila Velha