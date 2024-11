Anime Berserk de 1997 ganha edição limitada em Blu-ray Steelbook Anime Berserk de 1997 ganha edição limitada em Blu-ray Steelbook Folha Vitória|Do R7 31/10/2024 - 18h50 (Atualizado em 31/10/2024 - 18h50 ) twitter

Anime Berserk de 1997

Em 1997, o anime de Berserk trouxe à TV a sombria jornada do Espadachim Negro, Guts. Embora a série tenha contado apenas com 25 episódios, ela continua sendo amplamente considerada a melhor adaptação do mangá até hoje. Uma versão feita por fãs, chamada Berserk: The Black Swordsman, foi encerrada recentemente após receber uma ordem de cessar e desistir, mas a série original agora está disponível em Blu-ray, e a Crunchyroll oferece uma versão especial em edição Steelbook.

