Aniversário termina em confusão e um homem é baleado na Serra Aniversário termina em confusão e um homem é baleado na Serra Folha Vitória|Do R7 14/10/2024 - 15h30 (Atualizado em 14/10/2024 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aniversário termina em confusão e um homem é baleado na Serra

Um aniversário, que acontecia na madrugada de domingo (13), no bairro Jardim Tropical, na Serra, terminou em confusão com tiros e um baleado. O homem atingido era tio do aniversariante e, com ele, foi encontrado munições.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Maioria das mulheres jovens consegue engravidar após câncer de mama

Capixabas conquistam 13 medalhas nos Jogos Universitários Brasileiros

CNH Social: divulgada lista dos 3.500 aprovados para tirar habilitação de graça no ES