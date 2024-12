ANS atualiza regras para cancelar planos por inadimplência Novas regras da Agência Nacional de Saúde visam proteger os consumidores, garantindo que sejam notificados sobre a falta de pagamento... Folha Vitória|Do R7 06/12/2024 - 21h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 21h09 ) twitter

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atualizou as regras para o cancelamento dos planos de saúde por inadimplência, revisando os prazos de tolerância para a regularização do pagamento e mudando as formas de notificação aos consumidores. Para os contratos assinados a partir de 1º de dezembro de 2024, a rescisão unilateral do plano de saúde por falta de pagamento só poderá ocorrer após o atraso de pelo menos duas mensalidades, consecutivas ou não, nos últimos 12 meses.Anteriormente, a ANS permitia o cancelamento do plano de saúde a partir de 60 dias de inadimplência, consecutiva ou não, nos últimos 12 meses, independente do número de parcelas em aberto. Essa regra, porém, continua valendo para os contratos celebrados até 30 de novembro deste ano. Saiba mais sobre as novas regras e como elas podem impactar você, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória. Leia Mais em Folha Vitória: Polícia conclui inquérito sobre morte de irmãos de 14 e 15 anos em Linhares

