Anvisa faz descoberta fatal em 12 marcas de azeite populares e decreta retirada de Assaí e Carrefour Anvisa faz descoberta fatal em 12 marcas de azeite populares e decreta retirada de Assaí e Carrefour Folha Vitória|Do R7 04/11/2024 - 23h29 (Atualizado em 04/11/2024 - 23h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem de Azeite

No último dia 22 de outubro, o Ministério da Agricultura e Pecuária, em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), divulgou a interdição de 12 marcas de azeite de oliva no Brasil. As marcas, populares entre os consumidores, foram alvo de análise e apresentaram riscos à saúde devido à adulteração com óleos vegetais, o que comprometeu a autenticidade dos produtos. LEIA MAIS:Fim das rugas: harmonização facial caseira com apenas 2 ingredientes300kg de carne podre: Anvisa faz interdição contra açougue popular ANVISA traz 5 alertas urgentes sobre o Ozempic em comunicado emergencialEm resposta, supermercados como Carrefour e Assaí foram orientados a suspender a venda dos lotes afetados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Ladrões assaltam motorista de app e mandam dinheiro de presente para a mãe

Funcionários de farmácia são trancados em depósito durante assalto na Glória

Liquida Goiabeiras terá descontos de até 80% em roupas e acessórios