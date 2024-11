Aos 26 anos, Sasha Meneghel abre o jogo e assume quem é de verdade Jovem, que sempre esteve sob holofotes, é filha de Xuxa Meneghel, ícone da televisão brasileira, e do modelo Luciano Szafir Folha Vitória|Do R7 28/10/2024 - 11h30 (Atualizado em 30/10/2024 - 10h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sasha Meneghel

Aos 26 anos, Sasha Meneghel, filha de Xuxa Meneghel, ícone da televisão brasileira, e do modelo Luciano Szafir, sempre esteve sob os holofotes, cativando o público desde os primeiros passos. Ser filha de Xuxa, um dos maiores símbolos do entretenimento infantil, trouxe a Sasha não só privilégios, mas também uma curiosidade intensa por parte do público.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

ES recebe alerta amarelo para acumulado de chuva; veja previsão

REVIEW | Redacted - O roguelike que brinca com horror espacial

Mulher é arremessada do 3º andar de prédio ao cobrar dívida em Cariacica