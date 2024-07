Apagão global afeta Aeroporto de Vitória e causa transtornos em voos Foto: Thiago Soares/Folha Vitória O apagão cibernético global tem causado transtornos nos principais aeroportos ao redor... Folha Vitória|Do R7 19/07/2024 - 10h33 (Atualizado em 19/07/2024 - 10h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O apagão cibernético global tem causado transtornos nos principais aeroportos ao redor do mundo nesta sexta-feira (19). No Aeroporto de Vitória, por exemplo, as companhias aéreas Azul e Latam estão conduzindo os processos de check-in, etiquetagem e embarque de forma manual.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• GUNDAM BREAKER 4 inicia Teste de Rede Aberto

• Receitas divertidas para fazer com crianças nas férias

• Apagão global afeta check-in e embarques no Aeroporto de Vitória