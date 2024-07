APISVIDA: uma trajetória de sucesso

APISVIDA celebra 30 anos de história e 10 anos de certificação ISO 22.000 em 2024. A empresa tem se destacado no mercado pela qualidade de seus produtos e serviços, conquistando a confiança dos clientes ao longo dos anos. Com um olhar para o futuro, a APISVIDA se consolida como referência em seu segmento, mantendo o compromisso com a excelência e a inovação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.