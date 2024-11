Após acidente em Vitória, casal abandona carro e foge com filho Após acidente em Vitória, casal abandona carro e foge com filho Folha Vitória|Do R7 20/11/2024 - 23h09 (Atualizado em 20/11/2024 - 23h09 ) twitter

Foto: Divulgação/ Guarda Municipal de Vitória

O motorista e a passageira de um carro fugiram com o filho pequeno, após se envolverem em um acidente de trânsito, na Avenida Dante Michelini, em Vitória, na noite desta quarta-feira (20). O casal deixou para trás uma cadeira bebê conforto e uma cadeira de praia. O veículo, que tem placas de Minas Gerais, foi guinchado para o pátio do município. Dois veículos colidiram. Quando os agentes da Guarda Municipal de Vitória chegaram no local do acidente, encontraram um casal em um dos carros, e o outro carro vazio. O condutor que foi encontrado dentro do carro estava com a CNH e o licenciamento vencido, e foi autuado em flagrante.

