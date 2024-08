Apreensão Histórica de Fentanil em Vitória Foto: Divulgação / Polícia Militar Durante um patrulhamento no Morro da Floresta, no bairro Gurigica, em Vitória, a Polícia... Folha Vitória|Do R7 28/08/2024 - 15h01 (Atualizado em 28/08/2024 - 15h01 ) ‌



Durante um patrulhamento no Morro da Floresta, no bairro Gurigica, em Vitória, a Polícia Militar apreendeu 197 frascos de fentanil, uma droga perigosa que tem uma potência 50 vezes maior do que a heroína e 100 vezes mais forte do que a morfina.

