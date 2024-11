Apresentando o League of Legends Championship of The Americas Apresentando o League of Legends Championship of The Americas Folha Vitória|Do R7 31/10/2024 - 18h50 (Atualizado em 31/10/2024 - 18h50 ) twitter

League of Legends Championship of The Americas

Estamos animados por apresentar o League of Legends Championship of The Americas (LTA), o novo nome para o ecossistema de América do Norte, América Latina e Brasil sob uma mesma marca - ou, como gostamos de chamá-la, a Liga das Américas (League of The Americas). Essa região redefinida traz duas poderosas conferências: a LTA Norte, com equipes da América do Norte e da parte norte da América Latina, e a LTA Sul, com equipes do Brasil e da América do Sul.

