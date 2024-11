Aprovado em concurso descobre que pessoa com mesmo nome assumiu vaga Aprovado em concurso descobre que pessoa com mesmo nome assumiu vaga Folha Vitória|Do R7 03/11/2024 - 12h49 (Atualizado em 03/11/2024 - 12h49 ) twitter

Um caso curioso envolvendo um concurso público está chamando atenção: um candidato aprovado no certame do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) descobriu que outra pessoa, com o mesmo nome, havia assumido seu cargo.>> Siga o Folha Vitória no LinkedIn e fique por dentro das vagas de emprego abertasA história começa em 2019, quando o candidato ficou no cadastro reserva na posição 627. Em agosto de 2023, ele foi nomeado oficialmente no Diário Oficial da União, mas, sem tomar conhecimento da nomeação, acabou não se apresentando.Somente em julho de 2024, ao pesquisar por seu nome na internet, o verdadeiro aprovado descobriu que alguém ocupava seu cargo, com salário de R$ 11 mil. De imediato, ele acionou a Justiça para reivindicar sua posse. LEIA TAMBÉM:>> Restaurante abre 20 vagas fixas e temporárias para alta temporada>> Gerdau abre inscrição para capacitação de graça em Vitória>> Cariacica abre mais de 500 vagas de emprego voltadas para mulheresA 9ª Vara Federal Cível de Brasília deferiu uma tutela de urgência, determinando a reserva da vaga para ele. No entanto, foi então que se percebeu a presença de outro funcionário no cargo.O advogado do aprovado, Renato Bretas Ribeiro, declarou que o caso é uma “irregularidade gravíssima, sem precedentes" e busca uma solução rápida para seu cliente. O TRT-2 esclareceu que está colaborando com as investigações, conduzidas em sigilo, e afirma que respeita o devido processo legal, além de destacar o constante aperfeiçoamento de seu corpo técnico.*Com informações do Portal R7.

