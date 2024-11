Arklok apresenta POP as a Service na Futurecom Arklok apresenta POP as a Service na Futurecom Folha Vitória|Do R7 14/10/2024 - 19h09 (Atualizado em 14/10/2024 - 19h09 ) twitter

A Arklok, uma das principais empresas de full outsourcing de infraestrutura de TI no Brasil, com milhares de itens alocados, participará pela primeira vez da Futurecom 2024, evento de conectividade e tecnologia da América Latina. A empresa participa com o objetivo de ampliar a participação no setor de telecomunicações.Durante a Futurecom, a empresa apresentará o POP as a Service, um serviço desenvolvido especialmente para ISPs (provedores regionais de Internet) e o mercado de telecomunicações em geral. A solução oferece uma infraestrutura de TI completa, incluindo racks, equipamentos de rede, monitoramento por câmeras e nobreaks. "Em maio, fizemos o lançamento estruturado da disponibilidade de produtos para telecom e agora já estamos com mais de 40 ISPs como clientes. Contamos com uma equipe dedicada para atender esse mercado, que é extremamente pujante", afirma Renan Torres, CSO da Arklok e responsável pelo projeto. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades! Leia Mais em Folha Vitória: Dikx desaparece usando bandana azul em Vila Velha; veja detalhes

