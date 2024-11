Asilo dos Idosos de Vitória promove desfile de moda para valorizar a terceira idade Asilo dos Idosos de Vitória promove desfile de moda para valorizar a terceira idade Folha Vitória|Do R7 21/10/2024 - 19h09 (Atualizado em 21/10/2024 - 19h09 ) twitter

Desfile de moda no Asilo dos Idosos de Vitória

Dejanira Procópio, Jolcélia Alves de Santa’Anna e Marilde Oliveira Ferreira arrasaram na passarelaUm desfile de moda que será realizado nesta terça-feira (22), em Vitória, tem o objetivo de valorizar a beleza na terceira idade. Ao todo, 15 idosos do Asilo dos Idosos de Vitória irão brilhar na passarela do auditório do Centro Universitário Faesa, às 14 horas. A 2° edição do Desfile dos Idosos quer mostrar que os padrões de beleza pautados durante a juventude, podem, e devem ser contestados durante a melhor idade.De acordo com Robson de Almeida Melo, presidente do Asilo, é importante promover iniciativas que tragam cada vez mais visibilidade para a terceira idade.

