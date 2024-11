Aspas no MIBR: “O melhor do mundo de VALORANT está aqui” Aspas no MIBR: “O melhor do mundo de VALORANT está aqui” Folha Vitória|Do R7 28/11/2024 - 12h49 (Atualizado em 28/11/2024 - 12h49 ) twitter

Aspas no MIBR

Foto: Reprodução/Fabiane Cintra O fim do ano se aproxima e o MIBR já trabalha no planejamento para a próxima temporada para a sua line de VALORANT masculino. Em clima de Natal, a torcida vai receber um pacotão de surpresas para alegrar o fim de ano e projetar um 2025 repleto de bons resultados. A primeira surpresa é a chegada de Erick Santos, o Aspas, campeão mundial (2022) e melhor jogador do mundo da modalidade. Além de Aspas, o MIBR também contratou Xenom, Cortezia e Nzr, que vão se juntar à Artzin, que continua na organização. Os presentes para a torcida chegam “embalados” na apresentação da camisa do MIBR para a temporada de 2025.

