Assalto a ônibus em Vitória: homem com bebê é ameaçado com faca Foto: Roger Nunes / TV Vitória Três criminosos assaltaram passageiros de um ônibus do Transcol na noite de quinta-feira... Folha Vitória|Do R7 02/08/2024 - 10h43 (Atualizado em 02/08/2024 - 10h43 ) ‌



Três criminosos assaltaram passageiros de um ônibus do Transcol na noite de quinta-feira (1), em Vitória. Um homem que estava no coletivo com uma criança no colo teve a faca apontada para o pescoço enquanto o criminoso exigia o celular.

