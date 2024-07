Assalto Armado em Loja de Celulares: Criminosos Trocam Tiros com Segurança Foto: Reprodução/Videomonitoramento Criminosos renderam uma funcionária de uma loja de celulares em Laranjeiras na Serra... Folha Vitória|Do R7 24/07/2024 - 23h33 (Atualizado em 24/07/2024 - 23h33 ) ‌



Criminosos renderam uma funcionária de uma loja de celulares em Laranjeiras na Serra e levaram diversos produtos do local na tarde desta quarta-feira (24). Após roubarem o local, os suspeitos trocaram tiros com o segurança particular que atua no local.

