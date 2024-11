Assembleia aprova projeto que cria a Rota do Polo Cervejeiro de Viana Assembleia aprova projeto que cria a Rota do Polo Cervejeiro de Viana Folha Vitória|Do R7 12/11/2024 - 12h11 (Atualizado em 12/11/2024 - 12h11 ) twitter

Rota do Polo Cervejeiro de Viana

Deputados estaduais aprovaram nesta segunda-feira (11) o projeto de lei que cria a Rota do Polo Cervejeiro de Viana. A rota contempla a região do Parque de Exposições de Viana até a divisa com Guarapari, margeando a estrada de Bahia Nova e outras vicinais, com área de aproximadamente 28,7 quilômetros.

