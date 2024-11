Ataque a tiros deixa mortos e feridos em bar na Serra Ataque a tiros deixa mortos e feridos em bar na Serra Folha Vitória|Do R7 23/11/2024 - 10h09 (Atualizado em 23/11/2024 - 10h09 ) twitter

Ataque a tiros na Serra

Um ataque a tiros deixou mortos e feridos na madrugada deste sábado (23) no bairro Nova Almeida, na Serra. Segundo as primeiras informações, ao menos nove pessoas foram baleadas. As vítimas do ataque participavam de uma comemoração de um aniversário em um bar da região, quando criminosos chegaram atirando. Em vídeos enviados ao jornalismo da Rede Vitória é possível ouvir o som dos disparos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico incidente.

