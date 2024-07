Ataque criminoso em Vila Velha resulta em morte de homem Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Um homem, identificado como Ryan Richard, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (... Folha Vitória|Do R7 20/07/2024 - 09h53 (Atualizado em 20/07/2024 - 09h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um homem, identificado como Ryan Richard, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (19) no alto do bairro Vila Garrido, em Vila Velha. De acordo com os moradores, ele teria sido alvo de um ataque criminoso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Homem é morto a tiros durante ataque criminoso em Vila Velha

• Dia da Amizade: 10 lembrancinhas para alegrar seu amigo

• Casal suspeito de matar mãe e filho de 4 anos na Serra é preso