Atari 50 The First Console War DLC trará 19 jogos clássicos

Atari 50 DLC

Atari 50 vai expandir ainda mais seu museu digital com o lançamento do novo DLC, The First Console War, no próximo dia 8 de novembro. Com 19 títulos retrôs, o pacote explora a icônica rivalidade entre Atari e Intellivision dos anos 70 e 80.

