Até quando o tempo deve ficar instável no ES? Veja previsão Folha Vitória|Do R7 21/10/2024 - 08h28

Instabilidade no tempo no ES

A passagem de uma frente fria pelo litoral capixaba tem provocado instabilidade no tempo e chuva nas cidades do Espírito desde o fim de semana. Para os próximos dias, segundo a previsão dos meteorologistas, o tempo deve permanecer instável. Para esta segunda-feira (21), há previsão de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões, conforme o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O vento sopra com intensidade moderada no litoral.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro da previsão do tempo!

