Atendimento especializado para autistas é ampliado no ES; entenda

Atendimento especializado para autistas

Pessoas com autismo contam, desde 21 de outubro, com o novo Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA) do Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV). Serão realizados no local cerca de 12 mil atendimentos por mês. O serviço é voltado para crianças, adolescentes e adultos.O espaço lúdico de 624 m², conta com 30 consultórios individuais e dois para atendimento em grupo, além de uma recepção ampla e adaptada.

