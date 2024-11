Ator Gabriel Louchard chega a Vitória com o espetáculo “Como é que pode?” Ator Gabriel Louchard chega a Vitória com o espetáculo “Como é que pode?” Folha Vitória|Do R7 05/11/2024 - 12h50 (Atualizado em 05/11/2024 - 12h50 ) twitter

Gabriel Louchard

Um espetáculo que mistura Stand Up com mágicas, vídeos, esquetes de humor e muito improviso, sendo diferente em cada sessão, apresentado pelo comediante, ator e ilusionista Gabriel Louchard. Com texto de Gabriel Louchard em parceria com Maurício Rizo, roteirista de “A Grande Família”, “Tá no ar a TV na TV” e vários outros programas de sucesso da emissora global, o espetáculo que já foi apresentado até nos Estados Unidos, conta com mais de meio milhão de pessoas que já assistiram em aproximadamente 600 apresentações.

