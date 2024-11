Aumento de infecções graves por rinovírus afeta crianças em 4 estados Aumento de infecções graves por rinovírus afeta crianças em 4 estados Folha Vitória|Do R7 08/11/2024 - 11h31 (Atualizado em 08/11/2024 - 11h31 ) twitter

Aumento de infecções graves por rinovírus afeta crianças em 4 estados

A sinalização do aumento dos casos considerados mais críticos envolvendo infecções por rinovírus entre crianças e adolescentes na Bahia, no Ceará, no Rio de Janeiro e no Maranhão é um dos principais destaques do boletim Infogripe divulgado nesta quinta-feira (7) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A publicação reúne dados referentes à semana epidemiológica que vai de 27 de outubro a 2 de novembro.

