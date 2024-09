Aumento de mães acima dos 35 anos em São Paulo surpreende especialistas Pesquisa apontou crescimento de 40% para o índice de mulheres que engravidam a partir dos 35, e 64% para as que se tornam mães com...

Foto: Divulgação/DINO

Houve um aumento de 40% no número de mulheres com mais de 35 anos que engravidaram entre 2010 e 2022, no estado de São Paulo. Os dados são da pesquisa Perfil da Mulher no Estado de São Paulo, realizada pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos (Seade). O estudo também apontou aumento de 64% para mulheres com mais de 40 anos, no mesmo período analisado.

